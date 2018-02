Valitsus kaalub rahasüsti telekanali ETV+ levi parandamiseks

Kaitseminister toonitas, et sõltumatu informatsiooni leviku kindlustamine oluline osa laiapindsest riigikaitsest. «Mis puudutab ETV levikut üle kogu Eesti, siis tõepoolest, võib-olla kõige suuremad probleemid on ETV+ga,» nentis Luik.

ETV+ tegutseb väiksema levialaga võrgus Multipleks 6 ning on territooriume, kus on selle levi suhteliselt nõrk. Üheks näiteks on Kunda linn, osa sellistest aladest asub ka Ida-Virumaal.