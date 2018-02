SILMAPIIRIL VÄLISMAALANE «Eestlaste tõelise olemuse avas autoremondimees Lõuna-Eestist aastal 1995»

«Aasta oli arvatavasti 1995, kui ma tõin Soomest vana auto siia remonti,» rääkis Väänänen, «Lõuna-Eestis oli selline vanakooli autoremondimees, kes tegi selle korda päris kiiresti, hästi ja odavalt.»

«Siis ta tahtis proovisõidu käigus mulle näidata, et see on korras. Ta ise sõitis, me olime mingis väikelinnas Lõuna-Eestis. Siis tuli ristmik, kus ta oleks paremalt tulevale autole pidanud teed andma – pidurdama ja teed andma, nagu liiklusseadus ütleb.»

«Ma ütlesin, et pidurda – ta lõi käega, et ei tule sealt kedagi.»

«Küsisin hiljem, kas teil on siis selline seadus, et ei peagi paremalt tulijale teed andma. Et kuidas nii? Ta lõi jälle käega, et seadus jah, aga meil on nii, et see, kes sõidab otse, läheb esimesena.»

«Küsisin, et mis ikkagi saab, kui neli teed ristuvad. Ja tema vastus oli selline, mis minu meelest kirjeldab väga hästi eestlaste nutikust ja suhtumist – ta ütles, et see on nii teoreetiline küsimus!»

«Aga see avas mulle väga hästi vaatepildi, mida tähendab teie ühiskondlik nutikus – eriti oludes, kus on raske elada iga reegli järgi.»

«Soomlaste vaatepilt on alati selline, et «mis siis, kui?» Alati mõeldakse, mis on risk. Ja venelased omakorda mõtlevad nii, et kui eile ei juhtunud midagi, siis täna ei juhtu ka.»