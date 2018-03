Pildid: Kanada politsei leidis sarimõrvades kahtlustatava aiakujundaja oletatava seitsmenda ohvri

Uurijad leidsid kuus varasemat ohvrit McArthuri klientide aedadest suurtest lillepottidest, teatab The Guardian.

Bruce McArthur FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Toronto korrakaitsjad avalikustasid eile seitsmendast ohvrist foto ja sellel on näha, et tegemist on tumedanahalise habemega mehega. Ta isikut ei ole seni suudetud tuvastada.

Toronto politsei juhtivuurija Hank Idsinga pressikonverentsil FOTO: Chris Young/The Canadian Press/PA Images/Scanpix

«Me ei soovinud seda fotot avalikustada, kuid kuna isiku kindlaks tegemine osutus keeruliseks, siis palume kodanike abi. Loodame hukkunu tuvastada,» teatas Toronto politsei esindaja, juhtivuurija Hank Idsinga meediale.

Toronto politsei juhtivuurija Hank Idsinga pressikonverentsil FOTO: Chris Young/The Canadian Press/PA Images/Scanpix

Ta ei täpsustanud, kus hukkunust foto tehti, kuid rõhutas, et inimjäänuseid uuritakse, et olla kindel, kas tegemist on oletatava sarimõrvari ohvriga.

Toronto politsei avalikustas foto, millel oletatavalt on aiakujundaja Bruce McArthuri seitsmes ohver FOTO: Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Kanada meedia arvate ründas ja tappis 66-aastane McArthur Toronto seksuaalvähemusse kuulujaid. See teade vallandas Toronto seksuaalvähemuste kogukonnas paanika ja sellesse kuulujad nõuavad võimudelt enda paremat kaitset.

Politsei arreteeris sarimõrvades kahtlustatava aiakujundaja selle aasta jaanuaris ja hakkas uurima, kas ta võib olla mitme Lõuna-Aasia ja Lähis-Ida päritolu mehe kadumise ja mõrva taga.

Bruce McArthur FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Politseinikud uurisid McArthuri klientide aedu ja leidsid Toronto kirdeosa mitmest aiast lillepottidest inimjäänuseid.

Torontos elav Vian Ewart oli Bruce McArthuri klient. Politsei otsis läbi ka tema aia ja lillepotid FOTO: Rob Gillies/AP/Scanpix

Lisaks uuritakse veel umbes 30 kinnistut, mille aedades McArthur töötas ning vaadatakse läbi seni lahendamata inimkadumise juhtumid, millest osad leidsid aset aastakümneid tagasi.

«Kuna on veel talv, siis kõva pinnase tõttu ei saa me kõiki paiku uurida. Uurime neid, kui läheb soojemaks. Jätkame ohvrite otsingut, kuna oleme saanud andmeid, et neid võib olla rohkem kui seitse,» lausus Idsinga.

Seni on hammaste ja DNA abil tehtud kindlaks kolm ohvrit: 40-aastane Skandaraj Navaratnam, 49-aastane Andrew Kinsman ja 50-aastane Soroush Mahmudi.

McArthurile esitati nende kolme mehega seoses mõrvasüüdistus, kuid teda kahtlustatakse ka 44-aastase Selim Eseni ning 58-aastaste Majeed Kayhani ja Dean Lisowicki tapmises.

Toronto politsei fotod viiest mehest, kelle Bruce McArthur oletatavalt tappis. Vasakult paremale: Selim Essen, Sorush Mahmudi, Dean Lisowick, Andrew Kinsman ja Majeed Kayhan FOTO: Uncredited/AP/Scanpix

Uurimine näitas, et McArthur otsis ohvreid geidele suunatud kohtingurakenduste abil, kuid ka Toronto Gay Village baarides.

Politsei sõnul töötas McArthur 2017. aasta jõulude ajal Toronto ühes suures ostukeskuses jõuluvanana, kuid siis ei peetud teda veel ohtlikuks.

McArthur on vahi all ja ta advokaat ei ole meediaga suhelnud.