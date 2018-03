Trinidadis ja Tobagos vanglakaristuse ära kandnud eestlane ei pääse bürokraatia tõttu koju

Trinidadi ja Tobago valitsus mõistis Eesti kodaniku Vaido 2013. aastal kokaiinivedamise eest neljaks aastaks vangi, kuid mees on praeguseks veetnud trellide taga juba üle viie aasta.

Mees kandis vanglas ära oma nelja-aastase karistuse, pärast seda paigutati ta kinnisesse väljasaatmiskeskusesse. Saareriigi immigratsiooniamet alustas tema suhtes menetlust, et uurida, kas ta on rikkunud riigi immigratsiooniseadusi, kirjutab Trinidad and Tobago Newsday.