«Hankes – toim) Osalejatelt nõuti, et nad on varasemalt sarnaseid tooteid tootnud ja müünud kas Soome, Rootsi või Eestisse. Selline tingimus põhjendamatult piirab pakkujate ringi,» ütles rahandusministeeriumi finantskontrolli talituse juhataja Kai Paalberg ERR raadiouudistele. Ministeeriumi hinnangul tuleb nüüd päästeametil tagastada pisut enam kui 1,1 miljonit eurot.

Päästeameti hinnangul nemad reeglite vastu eksinud ei ole, detailsemalt on amet oma valikuid põhjendanud audiitoritele. Raha tagasi nõudmise kohta peab tegema otsuse selle jagamise eest vastutav rakendusasutus ehk Keskkonnainvesteeringute Keskus. Keskus on päästeameti poolel ja leiab audiitoritele antud kommentaaris, et raha tagasi maksta ei tule.