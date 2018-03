Video: USA piinajavanemate 17-aastane tütar tegi enne põgenemist salavideo, mis oli abipalve

Meedia avalikustas nüüd 17-aastase tüdruku poolt salaja nende kodus vaid mõned päevad enne põgenemist tehtud video, millel teda on näha liikumas, laulmas ja koos pere koeraga. Video taustal on näha räpast maja ja suurt pesemata rõivaste hunnikut.

Oma õed-vennad päästnud 17-aastane tüdruk plaanis põgenemist kaks aastat ja tegutses vanemate seljataga, laadides sotsiaalmeediasse videoid nende kodus toimuvast ja oma tehtud lauludest, mille sõnumid olid, et ta ei taha enam vangistuses elada. Uurijate sõnul olid need videod abipalve.

California Riverside’i maakonna prokuröri Mike Hestrini sõnul on pere 13 lapsest seitse juba täiskasvanud, kuid nende sotsiaalsed oskused jätavad soovida, sest nad elasid aastaid vangistuses. Lastest kõige vanem, 29-aastane tütar kaalus leides vaid 37 kilogrammi, kuid nüüd on ta kosunud ja ta tervis on parem.