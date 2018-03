79-aastane lillemüüja: mina seda internetti ei usu, aga pooled lilled müüdi seal maha

«Kas te teate, kui mitu kihti riideid mul seljas on? Ainuüksi pükse on neli paari, kampsuneid on nii palju, et ma ei teagi, siis karvase voodriga mantel, aga külm võtab ikka läbi,» tunnistas 79-aastane Elvi Ruus hommikul Lasnamäel Kotka poe juures oma lilleletti üles seades.

Kuna osa tulpe tegid alles täna öösel oma õied lahti, siis tuleb lõikava tuule käes ilmselt müüa õhtuni. «Ma eile võtsin väike spitsi Strohi, see tegi keha jooks, siis ei jää vähemalt haigeks,» jagab ta salanippe, kuidas külmal naistepäeval õues vastu pidada.

Poeg Tõnu paneb lillekasti küünlad, et külm õitele liiga ei teeks. Kastis saab ka käsi soojendada. FOTO: Liis Treimann

«Pane nüüd ruttu kastile kaas peale ja küünlad põlema,» jagab ta poeg Tõnule korraldusi. Mees paneb läbipaistvasse kasti igasse nurka ühe hauaküünla, et külm ilm lillede liiga ei teeks. «Seal on hea käsi ka soojendada,» räägib sügisel 80 sünnipäeva tähistav naine, kes on kodumaja keldris lilli kasvatanud juba 49 aastat.

Seni koos abikaasaga lilli kasvatanud naine tunnistab pisut nukralt, et kuigi tema ise tahaks ka järgmine aasta õisi ajatada, siis ilmselt seda ei juhtu, sest üksi ei käi jõud lillekasvatusest üle. Noortel on omad tööd ja tegemised, pealegi on poed odavaid välismaalt toodud lilli täis.

«Poes müüakse tulpe 1.90 seitse tükki, see on alla sibula hinna,» imestab ta.

Elvi sõnul on paljud temasugused lillekasvatajad oma ärist loobunud. Poeg Tõnu sõnul pole sellisel äri ei tasu enda ära. «Pole ju mõtete, kui sa kokkuostust ostad nädal varem nartsissipliiatsi (nuppus õis – toim) kaheksa sendiga, hoiad seda soojas kohas, kus õis läheb lahti, paned hinda juurde ja teenid ühe õie pealt 40 senti kasumit ilma vaevata,» selgitas Tõnu Ruus.

79-aastane Elvi Ruus on lilli kasvatanud pea pool sajandit. FOTO: Liis Treimann

Tänavuseks naistepäevaks ajatas Elvi nii nartsisse kui tulpe, kuid natsissid tänaval müüki ei jõua. «Mina seda internetti ei usu, aga minia pani Facebooki kuulutuse ja kõik nartsissid osteti ära, nüüd kahe autoga veavad neid laiali,» räägib naine.

Ettevalmistusi naistepäevaks hakkas Elvi tegema juba sügisel, kui pani lillesibulad neljaks kuuks laagerduma. Veebruari alguses pannakse aga lillekastid lampide alla ja hakatakse neid ajatama. Temperatuur ei tohi tõusta seejuures üle 16 kraadi. Kodumaja ehitades jäeti omal ajal keldris kahte ruumi omal ajal keskküttetorud panemata, et liiga soojaks ei läheks. Paar päeva enne naistepäeva algab aga lillede lõikus ja pakkimine.

«Eile pakkisin nii, et selg on valus,» tunnistab naine klapptoolil paremat asendit otsides. Kui aga saabub ostja, siis on ta kõigest hoolimata krapsti püsti. «Eks ma olen siin ilmselt õhtuni, et lilled ära müüa,» sõnab ta mantli hõlmu koomale tõmmates.