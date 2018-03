Video ja galerii: meeleavaldajad nõudsid Toompeal rahvaalgatuse õigust

«Me ei pea tundma, et kuskil keegi meie tahte vastaselt suunab meid sinna, kuhu me ei taha liikuda. Isegi kui mõni otsus ei ole meile kõige meelepärasem, on sellega kergem leppida siis, kui teame, et nõnda on tahtnud meie ühiskonna enamus. Otsedemokraatia elemendid töötavad kõige paremini väikeses, paindlikus, kõrge sotsiaalse kapitali ja poliitilise kultuuriga ühiskonnas, ning ka loovad sellist ühiskonda,» toonitas Valge ja lisas, et just sellist Eestit nad soovivad.