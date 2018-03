Rahvusraamatukogu pannakse üle linna särama

«See maja on küll ehitatud raamatukogu jaoks, aga meil ei ole nii palju ruumi vaja. Kõik pinnad, mida me ei vaja, üürime välja, aga me ei ole väga professionaalsed üürileandjad,» selgitas rahvusraamatukogu kommunikatsioonijuht Terje Talv, miks otsib raamatukogu kaaslast, kellega võiks leivad ühte kappi panna. Nii on kunagisest rahvusraamatukogu direktori kahetoalisest ametikorterist saanud ateljee ja allüürnike seast võib leida ka ilusalongi.