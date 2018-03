Kohus mõistis Eestis kinni peetud iraanlasest õhutõrjerakettide smugeldaja 25 aastaks vangi

Olangiani kaitsja ütles kohtuotsuse väljakuulutamise järel, et kaebab otsuse edasi, vahendas Daily News .

57-aastast Reza Olangiani ähvardas Iraani relvade smugeldamise katse eest eluaegne vanglakaristus, kuid sellest mees pääses. Seaduse järgi on sellise teo eest minimaalne vangistus 25 aastat.

Olangian peeti Tallinna lennujaamas kinni 10. oktoobril 2012. Mees viibis Eestis mõned kuud vahi all ning ta anti 2013. aasta 26. märtsil USAle välja.

Riigiprokuratuuri pressiesindaja kommenteeris 2016. aastal Postimehele, et Reza Olangian peeti Eestis kinni Ameerika Ühendriikide eelaresti palve alusel ja anti USAle välja kriminaalmenetluse ja kohtumenetluse ajaks.

Süüdistuse järgi otsis Olangian 2012. aastal Ukrainas kontakte Vene relvaärikatega, et hankida Iraani toimetamiseks õhutõrjerakette ja lennukiosi. Olangian sai kontakti DEA agendiga, kes esines venelasest relvamüüjana. Agendi salvestatud vestlustes peab Olangian läbirääkimisi kümne õhutõrjeraketi ja kümnete lennukivaruosade ostmiseks. Agendi sõnul soovis Olangian osta pikema aja jooksul hankida kokku 200 õhutõrjeraketti.

Süüdistaja sõnul on mees üritanud relvi Iraani toimetada ka varem. Prokurör rääkis kohtus, et Reza Olangian üritas ka 2007. aastal toimetada Iraani 100 õhutõrjeraketti, kuid tema katse relvi hankida ebaõnnestus.

Olangiani kaitsja Lee Ginsberg rääkis kohtus, et mees sai USA kodakondsuse 1999. aastal pärast seda, kui ta oli Ameerikasse ülikooli õppima tulnud. Advokaadi sõnul oli Olangian USAs elatud aastate jooksul Iraani valitsuse suhtes kriitiliselt meelestatud ja ta osales mitmetel Iraani poliitika vastu protestivatel meeleavaldustel. Kaitsja rääkis, et mees otsustas 2000. aastate alguses Iraani tagasi kolida, kui talle tundus, et riik hakkab demokraatlikumaks muutuma.