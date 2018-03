POSTIMEHE ARVAMUSLIIDER Mihhail Lotman: pealiskaudsus ühiskonnas on konstant

«See oli mulle üllatus,» tõdes Lotman värske tiitli puhul, «ma ei ole ajakirjanik. Mida see mulle tähendab, pole ma veel jõudnud läbi mõelda.»

«Ma ei kirjuta oma tekste aupaklikkuse saavutamiseks. Ma lihtsalt väljendan oma mõtteid, sest tunnen, et mul on midagi ühiskonnale öelda. Pigem on see isegi kohustus.»

Lotman tõdes tänukõnes, et oma blogis lotman.ee tekstide avaldamine meeldib talle rohkem, sest sealsed lugejad keskenduvad rohkem sisule kui mõnes avalikus portaalis.

«See on nagu oma kodu ja ühiselamu,» võrdles semiootik.

«Ma valin ise pilte ja teemasid. Ma ei võta peaaegu kunagi vastu tellimuslugusid.»

«Ajakirjanduse viga on see, et ta läheb järjest kollasemaks. Aga ma pean tõdema, et Postimees püüab vältida selliseid rumalaid ja provokatiivseid pealkirju, mis ei vasta artikli sisule.»

Postimehe arvamusliidrite lõuna ettekannete teema oli tehisintellektiga seonduvad väljakutsed. Lotman lisas oma kõnes, et tehisintellektiga tegelemise tänuväärsus seisneb juba üksnes selles, et paneb inimesi mõtlema intellektile kui sellisele.