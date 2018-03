Vene saadik Eestis: Skripali juhtumis peaks ootama ekspertide otsust

Samas pidas ta võimalikuks, et sündmus võib olla Venemaa-vastane provokatsioon, näiteks projekti Nord Stream 2 põhjalaskmiseks.

Vene saadiku sõnul on ta viimastel päevadel kohtunud Eesti esindajatega ja küsinud neilt, kas nad on saanud Suurbritannialt tõendeid Venemaa seotuse kohta Salisbury juhtumiga. Petrovi väitel vastati talle: «Ei, kuid me usaldame täiesti oma Suurbritannia sõpru».