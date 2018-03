VIDEOINTERVJUU Venemaa suursaadik Petrov Eesti otsusest: see on provokatsioon

Kaitseminister Jüri Luik tegi täna teatavaks, et Eesti toetab endise Vene luuraja Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamise juhtumis briti kolleege, olles veendunud, et kuriteo sooritas Venemaa.

«Eesti mõistab kõige jõulisemal võimalikul moel hukka jõu ebaseadusliku kasutamise Salisburys, mille sooritas Venemaa, kasutades keemiarelva teise riigi pinnal,» lausus Luik ühisel pressikonverentsil Briti kaitseministri Gavin Williamsoniga.

Venemaa näeb provokatsiooni

«Meil on väga lihtne küsimus – kus on tõendid?» küsis suursaadik Petrov pärast kohtumist välisministeeriumis. Petrov teatas, et peab kohtumisest Eesti välisministriga esmalt ette kandma Moskvale, kuid kuuldud sõnum tema hinnangul õiglane ei olnud.

«Pakume ise koostööd selle juhtumi uurimises, mida nimetatakse praegu terrorismiaktiks. Oleme huvitatud, et tõde tuleks päevavalgele. See on provokatsioon Venemaa vastu,» teatas suursaadik.

«Ma olen juba aastaid diplomaatilises teenistuses ja meenub episood, kus üks endine kindral ja USA riigiteenistuja ütles kord nii – on asju, mis on olulisemad kui rahu. Sellest on 30 aastat möödas ja toona jahmatas see paljusid. Praegu tundub, et kerkivad uuesti esile inimesed, kes arvavad, et on asju, mis on olulisemad kui rahu,» rääkis Petrov.

«Nad provotseerivad ja õõnestavad seda usaldust, mis on vabas maailmas vajalik. Selliste kuritegude puhul peame töötama koos, mitte tegelema põhjendamatute provokatsioonidega. Me loodame, et need, kes panid toime selle hirmsa teo ja seisavad selle taga, leitakse üles. Näis, mida räägivad siis need, kes praegu süüdistavad Venemaad,» lisas ta.

Välisministri ja suursaadiku kohtumise sisu oli Eesti poolne noodi üleandmine, mille kohaselt Vene saatkonna kaitseatašee peab Eestist lahkuma.