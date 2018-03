Riik teeb ettepaneku järelevalve ametite ühendamiseks

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul on järelevalve ametite ühendamine osa riigireformist, mille sisuks on avalike teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse paremaks muutmine. «Nii Tarbijakaitseamet kui Tehnilise Järelevalve Amet teostavad mõlemad riiklikku järelevalvet,» selgitas ta. «Nendes ametites leidub kattuvaid valdkondi, kus kontrollitakse näiteks samu ettevõtteid. Loodavas ühendametis on ametnikel võimalik hõlpsamini omavahel koostööd teha ja ettevõtjatele muutub riigiga suhtlemine lihtsamaks ja arusaadavamaks.»

Ametite ühendamise eesmärk on koostöövõime parendamine ja riikliku järelevalve tõhustamine, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Plaanitava Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti abil on võimalik ühtlustada kahe asutuse tööprotsesse ja turujärelevalvet. Teiseks oluliseks eesmärgiks on halduskoormuse vähenemine ettevõtjatele. Ametite liitmine võimaldab ka organisatsioonisiseselt kulusid mõistlikumalt kasutada, mistõttu on paremad võimalused ühendameti töötajatele tööturule vastavat palka maksta.