Jälle majonees: riigikogu liige ostis kuluhüvitise arvelt poest süüa

Jaan Kundla selgitas oma majoneesiskandaali põhjalikumalt 2008. aasta suvel Sakalale antud intervjuus. Toome lugejateni lõigu sellest usutlusest.

Aga kuidas selle majoneesiga oli? Väidetavalt esitasite riigikogu raamatupidamisele kompenseerimiseks toidukaupluse tšeki, millel olid kirjas tavalised toidukaubad, mis sobiksid hästi kodus lauale panna.

Vaatame kõigepealt, mida paberid ütlevad: esindus- ja vastuvõtukuludeks peetakse ruumide, esitlustehnika, esindusrõivaste üüri- ja laenutuskulusid, toitlustuskulusid, kingitusi ja muid kulutusi valijatega kohtumiseks.

Kas oli siis majoneesi kompenseerimine või ei olnud?

Oli. Ma esitasin terve kassatšeki, mis kauplusest väljastati, ja seal oli teiste toodete hulgas ka majonees.

Kellele te seda majoneesi pakkusite?

(Näitab fotot.) Mind te siin tunnete, aga seda prouat minu kõrval ilmselt mitte.

Ei tunne tõesti. Tundub, et tegu pole eestlasega.

Õige, see on Hiina suursaadik Eestis. Mina nimelt kuulun parlamendi Eesti-Hiina sõprusrühma. Nemad korraldasid meile esimese vastuvõtu. Teise vastuvõtu tegin eelmise aasta juulis mina.

Saatkond oli selleks hetkeks Eestis samas koosseisus tegutsenud juba kaks aastat, aga nad olid selle aja jooksul vaid korra Pärnus käinud. Meil on palju ilusaid kohti ning ma otsustasin nad viia Tallinna vabaõhumuuseumi, Keila-Joale ja veel mitmesse mereäärsesse ilusasse paika.

Mul olid lõunatamiseks Kakumäel restoranis kohad kinni pandud, kuid ühel hetkel teatasid hiinlased, et nemad on arvestanud vabas õhus olemisega ega taha restorani minna. Nii ma pidingi broneeringust lahti ütlema. Suundusime Keila-Joale minu suvilasse, aga laua peale ei olnud mul seal midagi panna.

Me tegime nii, et mina jätkasin külalistega mere ääres ringkäiku ning naine jooksis poodi ja ostis tarvilikke toidukaupu. Seal oli lõhekala, oliive, majoneesi ja palju muud kraami, mis kuulub ühe korraliku aiapikniku juurde.

Näete, siin on pilt, kus on kenasti näha, et laual on muu hulgas munad. Kõik asjad olid tšekil kirjas, aga ajakirjandus noppis millegipärast välja ainult munad ja majoneesi.

Nii et tegu ei olnud teie kodusesse külmikusse rännanud kraamiga, vaid diplomaatiliste külaliste võõrustamiseks kasutatud toiduga.

Absoluutselt! Kahjuks pole ajakirjanikud tahtnud sellesse süveneda. Kusjuures SL Õhtuleht, kes selle teema esimesena välja tõi, märkis ära, et tšeki taha oli kirjutatud «Hiina saatkond», aga järgmised väljaanded seda enam tähele ei pannud. Isegi «Sakala» kirjutas, et ma viisin majoneesi omale koju külmkappi.

Riigikogus käib nii, et kui saadik oma kuluhüvitiste tšekid toob, kontrollib raamatupidaja need üle ja ütleb, kas kõik on korras. Mulle sealtpoolt etteheiteid ei olnud. Käisin hiljemgi, kui kära oli meedias juba suureks läinud, veel kord küsimas, kas ma olen millegi vastu eksinud. Vastus oli ikka sama: kõik on korras.