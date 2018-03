«Venemaa saatkond vaatleb Eesti poole sammu avalikult ebasõbraliku aktina, mis kahjustab Vene-Eesti suhteid ning võib kõige negatiivsemal viisil mõjuda vastastikku lugupidava dialoogi perspektiivile ja heanaaberlikkuse vaimule, mille suhtes on Vene Föderatsiooni juhtkond korduvalt toetust väljendanud,» seisab Vene saatkonna kolmapäeval tehtud avalduses.

«Zatulin kavatses tulla Eestisse 29. märtsil (neljapäeval - BNS), et kohtuda Tallinnas ja Narvas elavate kaasmaalastega. Nagu teada, valiti ta 2016. aastal riigiduumasse muuhulgas ka Kirde-Eestis elavate Vene kodanike häältega,» teatas saatkond oma avalduses. «Kohtumine oma valijatega on saadiku otsene kohustus ja seda Zatulin kavatseski teha,» lisas saatkond.

Siseministeeriumi esindaja kinnitas, et duumasaadik Zatulinile on keelatud Eestisse tulek, viidates, et lähemalt selliseid otsuseid tavapäraselt ei kommenteerita.