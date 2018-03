Kaitseminister Luik: ÜRO rahuvalve vajab kaasajastamist

Minister lisas, et uues julgeolekukeskkonnas pole selgeid eraldusjooni, tihti on tegu pigem rahuloome kui -valvega. «Võrreldes teiste kriisikolletes läbiviidavate missioonidega, on ÜRO rahuvalveüksused sageli ebapiisavalt varustatud ja ettevalmistatud,» tõdes Luik.