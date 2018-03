Gazprom kuulutas veeldatud gaasi julgeolekuohuks Venemaale

Gazprom soovitab oma ettepanekutes lähtuda asjaolust, et Vene maagaas on praegu ja jääb ka tulevikus Euroopa peamiseks katkematu energiavarustuse allikaks, samuti Venemaa riigieelarve laekumiste allikaks. Maagaasi müük moodustab praegu 12 protsenti Venemaa ekspordituludest.

Interfaxiga rääkinud Gazpromi allikas selgitas, et gaasiekspordi suurendamiseks vabastatakse veeldatud magaas ekspordimaksudest, et seda oleks võimalik majanduslikult efektiivselt suunata piirkondadesse, kuhu turutransport ei ulatu. Kuid samal ajal peetakse võimalikuks, et suure maksueelise saanud veeldatud gaas võib hakata ekspordi maksudega koormatud maagaasi omakorda hoopis turult välja pressima, mis aga vähendab riigieelarve tulusid.

Gazprom märkis, et näiteks Jamali veeldatud gaasi projektile anti riigi poolt suured eelised, lähtudes ootusest, et sealne toodang suunatakse torugaasile kättesaamatutesse piirkondadesse. Kuid tegelikkuses sõlmiti paljud olulised lepingud just Euroopas, kus Venemaa tahab olla number üks tegija just maagaasi turul.