VIDEO Heimar Lenk: pilafilm Stalinist tehti Venemaa valimiste mõjutamiseks

«Kui me tooks selle filmi Eestisse ja meil tuleks homme presidendivalimised – kuigi meil pole neid olnud, oli määramine rohkem – ja kui mingi välisriik avaldaks meie riigi kohta midagi väga ebameeldivat, näiteks kunstilise filmi ja laseks selle eetrisse, siis see mõjutaks ka Eesti atmosfääri,» selgitas Lenk oma väljaütlemist Venemaal keelatud filmi «Stalini surm» kohta.

«See on pilafilm,» jätka Lenk, «pilafilm Vene režiimi ja olemuse kohta ja tuleb otsapidi tänapäeva, justkui midagi poleks muutunud. Et Putin on samasugune ja ei oleks vaja selliseid valida, selline mulje jääb.»