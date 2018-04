Mart Helme jahutas Heimar Lengi EKRE-ihalust

Heimar Lenk ütles teispäeval ERR-ile, et ta on valmis erakonnast lahkuma, kui valimiste eel talle valimisnimekirjas soodsat positsiooni ei pakuta. Lenk tunnistas, et tema esimene valik oleks EKRE.

Mart Helme ütles Postimehele, et tema teada ei ole Heimar Lenk käinud mitte ühegi EKRE juhatuse liikme ega erakonna juhiga sel teemal rääkimas. «Ega nii need asjad ikka ei käi, et kui ma ühes erakonnas head kohta ei saa, siis ma lähen ja küsin seda head kohta teisest erakonnast,» rõhutas Helme.

Tema sõnul on EKRE väga selgelt maailmavaateline erakond, mis peab liituda soovijatega läbirääkimisi.

«Nii et see on temapoolne (Lengi - toim.) spinn, mille puhul ma kujutan ette, et see on eelkõige suunatud Jüri Ratase ja oma erakonna juhtide poole, et vaadake, mis juhtub, kui te mulle head kohta ei anna,» arvas Helme.

EKRE juht ei soovinud spekuleerida, kuidas ta toimiks, kui Lenk tuleks tema juurde liitumisavaldusega. «Meil on kindel kord, kuidas selliseid avaldusi menetletakse. Eks ta peaks sellisel juhul valima ka ringkonna, kus ta tegutseda tahaks. Ja see on ringkonna juhatuse otsustada, kas nad rahuldavad selle avalduse või ei rahulda. Nii et see ei ole päris ainuisikuliselt minu otsustada,» selgitas Helme.

Kommenteerides Lengi arvamust, et Venemaal ära keelatud film «Stalini surm» oli pahatahtlik valimiseelse atmosfääri rikkumine, märkis Helme, et kuigi ta on näinud vaid linateose katkendeid, tema küll Lengi seisukohta ei jaga.