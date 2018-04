Amet: Viimsi kooli vaktsineerimata lapsed pääsesid seekord leetritest

Terviseameti pressiesindaja Iris Saluri ütles kolmapäeval BNS-ile, et haiguse peiteaeg on 21 päeva, mis on nüüdseks möödas ning seetõttu võib loota, et Viimsi koolis enam keegi ei haigestu. Haigestunud lapse klassis on veel kolm vaktsineerimata last, Viimsi keskkoolis kokku on aga vaktsineerimata lapsi 34.