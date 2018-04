Arto Aas: valitsus põletab kinnisvaraga raha

Ehkki eelmisel aastal valminud ministeeriumite ühishoone üheks eesmärgiks oli efektiivsem ruumikasutus ja mitu miljonit eurot kokkuhoidu konsolideeritud tugiteenuste kaudu, pole üheksa kuud pärast ministeeriumite kolimist mitme vana ministeeriumihoone tuleviku osas selgust, rääkis Aas. «Nii on saanud oodatud kokkuhoiust hoopis ebaefektiivne maksumaksja raha kulutamin.»

Aasa sõnul jääb talle arusaamatuks, kas asi on hoolimatuses või saamatuses, et protsess niimoodi venib. «Tegemist on Eesti kõige kallimas piirkonnas asuvate kinnisvaraobjektidega ja turul valitsevad väga soodsad ajad nii müügiks kui rentnike leidmiseks,» lisas ta.