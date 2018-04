Pressikonverentsil sõna võtnud Tanel Valk (Vabaerakond) väitis, et Tartus asuv ülikooli kliinikumi sünnitusosakond on ülekoormatud ning naised sünnitavad koridorides, ämmaemandad ei jõua sünnitajatega tegeleda. Ka väitis ta, et nii mõnigi kord veenab kiirabi sünnitajat valima Valga haigla asemel hoopis Tartu.

Valga sünnitusosakonna eest võidelnud Tanel Valk süüdistas kliinikumi vassimises. FOTO: Sille Annuk

«Ülivas rõhuvas enamuses on tegu laimuga, et meil sünnitatakse koridoris,» kinnitas Tartu Ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Mart Einasto. Ta kinnitas, et need jutud on pärit aastate tagusest ajast, kui sünnitusosakond asus Toomemäel.

«Kui te tulete süüdistama ülikooli kliinikumi, et me esitame teile vääraid andmeid, siis te vastutate oma sõnade eest,» sõnas anestesioloogia ja intensiivravi kliinikumi direktor Ago Kõrgevee Valgule.

Valga vallavanema Margus Lepiku sõnul on teatud Valgamaa piirkondades, nagu Otepääl ongi Tartu haigla lähemal kui Valga ja seetõttu eelistavad naised suurhaiglat.

Tartu Ülikooli kliinikumi sünnitusosakonna juhi Helle Karro sõnul on neil ööpäevas keskmiselt 7–8 sünnitust ning valves on kolm-neli ämmaemandat. «Ma ei tea ühtegi sünnitust, mis oleks olnud koridoris,» lisas ta.

Ka jagub Karro sõnul üldjuhul kõigile soovijatele Tartus perepalateid. Aastas on kliinikumis umbes 2400 sünnitust, kuid osakond on projekteeritud 3000 sünnituse vastuvõtuks.

Karro sõnul ei saa Valga haiglas kahe arstiga aasta ringi sünnitusabi osutada, ka viitas ta asjaolule, et juba mitu aastat on Valga sünnitusosakond juulis suletud ja kliinikum on ka siis hästi hakkama saanud.

Naistearst ja ülikooli professor Helle Karro (vasakul) ja haigekassa esindaja Maivi Parve Valga sünnitusosakonna sulgemisest teatanud üritusel. FOTO: Sille Annuk

Haigekassa esindaja Maivi Parve sõnul oli mullu Valgamaal üle 200 sünnituse, kellest vaid 51 protsenti sünnitas Valga haiglas.

Karro sõnul ei pea paika väide, nagu osutataks Tartus sünnitajatele halba arstiabi ja tegu oleks kombinaadiga. «Tartu on Euroopaga võrreldes väike osakond,» lisas ta.

Kui 1990. aastate alguses sündis n-ö teel haiglasse 0,2 protsenti lastest, siis mullu oli see näitaja 0,1 protsenti, kuigi vahepeal on suletud kuus sünnitusosakonda.

«Sünnitusosakonna sulgemine ei tähenda raseduseelse ja sünnitusejärgse jälgimise lõpetamist piirkonnas,» ütles naistearst Helle Karro. Ta lisas, et kuna rajatakse tervisekeskusi, kuhu tuleb ka ämmaemanda vastuvõtt, siis peaks raseduse jälgimine olema veelgi kodule lähemal. Ka perekool jätkab Valgas kohapeal. Karro sõnul mõtleb kliinikum ka läbi selle, kuidas vajaduse korral aidata inimene pärast sünnitust koju.

«Tänane otsus ei tulnud kergelt,» lausus Valga Haigla nõukogu esimees Mart Einasto. «Selge on siiski see, et varem või hiljem tuli see otsus ära teha ja Tartu Ülikooli Kliinikum kui haigla enamusaktsionär leiab, et otsustada tuli nüüd, kui ka haigekassa on kinnitanud, et ei ole nõus enam alakoormatud Valga sünnitusosakonnalt teenust tellima,» lisas Einasto.

Valga sünnitusosakonnas toimus eelmisel aastal 147 sünnitust ehk keskmiselt üks sünnitus 2,5 päeva kohta. Einasto sõnul on nii Tartu Ülikooli Kliinikum kui haigekassa on ühiselt leidnud, et mõistlik on suunata sünnitusosakonna sulgemisest vabanev raha sinna, kus Valgamaa elanikud seda kõige rohkem vajavad ja kus ravijärjekorrad on pikad.

Haigekassa on kinnitanud, et jätab haiglatele alles raha, mille eest tellis seni sünnitusteenust, teisteks tervishoiuteenusteks.

Haigekassa tegi Tartu Ülikooli kliinikumile ettepaneku sulgeda sünnitusosakonnad nii Põlva kui Valga haiglas. Täna otsustas Valga haigla nõukogu, et osakond suletakse 1. juulist. Põlva haigla osakonna sulgemine lükati edasi 1. oktoobri peale.

Valga haiglas nägi 1. jaanuari öösel ilmavalgust selle aasta esiklaps, kelle ema on elupõline valgalane. FOTO: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees