Pevkur erakonnakaaslastele: Reformierakond vajab tulevikku vaatavat juhatust

Postimees avaldab Pevkuri kirja täismahus:

Kandideerin erakonna juhatusse. Riik vajab tõsiseid muutuseid. Kõlab küll võib-olla ülekasutatuna, ent Sinu otsusest sõltub, milline saab olema tuleviku Reformierakonna nägu ja kes viivad erakonna 2019. aasta valimiste võidule. Selleks vajame tugevat ja tulevikku vaatavat juhatust. Just tulevikku vaatavat. Ja selleks palun sul võtta need mõned minutid ning toetada erakonna juhatuse kandidaate oma häälega juhatuse valimistel Oravavõrgus. Uuele juhatusele on vaja tugevat erakonnaliikmete mandaati. Kui sa elektrooniliselt häält anda ei saa või ei soovi, ootan sind kindlasti 14. aprillil Üldkogule, kus on samuti hääletamise võimalus. Seal pean ka kõne, kus võtan kokku möödunud turbulentse aasta ja värskendan neid ideed, millele andsite oma mandaadi mind erakonna esimeheks valides.

Mina näen Reformierakonda ainsa poliitilise jõuna Eestis, kes suudab seista uuendusmeelse, väärika, ausa ja lugupidava poliitika eest Eestis. Samuti olen ma veendunud, et meie meeskond nii Toompeal kui kõikjal üle Eesti on tugevaim meeskond, kellega teha tegusid, mida kogu Eesti ootab - innovaatilisust, julget pealehakkamist ja uusi arenguid. Meie tugevus on meie inimesed kõikjal Eestis. Eelkõige meie kohalike liidrite tahtest sõltub, kas suudame oma väärtused ka inimesteni viia. Mul on hea meel, et esimest korda valime juhatusse otse ka regionaalsed esindajad. See vaid tugevdab meie sisedemokraatiat. Juba täna on igal ühel meist võimalik see valik teha ja valida nii regionaalsete kui üle Eesti kandideerivate inimeste vahel.

Kandidaate, kelle vahel valida, on piisavalt. Olgu selleks Maris Lauri, kes on tõestanud ennast suure südamega ja sisusse süübiva inimesena või Aivar Sõerd, kelle võimet detailselt asjad selgeks teha imestame kõik. Anne Sullingu kirg teadus- ja arendustegevuse suuremaks toetamiseks on minu hinnangul väga õige suund, sest seeläbi saab tulla ka lisatõuge majanduskasvuks. Või Kalle Palling ja Taavi Rõivas, kes on erakonna ühed tugevamad, kui mitte tugevaimad uue majanduse eksperdid, tuleviku jõud. Ajaloolase ja Eesti juurte tundmise kogemust pakub Eerik-Niiles Kross. Mul on väga hea meel, et Imre Sooäär on otsustanud tuua oma uuendusmeelsuse ja rahvusvahelise ettevõtjakogemuse aktiivsemalt ka erakonnapoliitikasse. Mart Võrklaev, Aleksandr Holst ja Maido Ruusmann on valmis tooma erakonna juhtimisse tugevat regionaalset ja omavalitsuskogemust. Jüri Jaansonist peegelduv tasakaalukust ja spordimehe rahu. Kui siia lisada Jürgen Ligi või Urmas Paeti või teiste kogemused, võib julgelt väita, et valikust puudust pole.

Tee kindlasti oma valik, sest Sinu valikust sõltub Reformierakonna ja Eesti tulevik!

Hanno Pevkur