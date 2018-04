Kes tõi taas välja Eesti lipu?

Täpselt 30 aasta tagused Tartu muinsuskaitsepäevad on paljude mällu jätnud sinimustvalge pildi – tegemist oli nõukogudeaegse esimese suure rahvakogunemisega, kus lehvitati rahvuslippe. Kuid tegelikult toodi trikoloor sadade inimeste silme alla juba 1987. aasta sügisel Võrus. Kes see julge toona oli, on siiani saladus.