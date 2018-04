Valitsusliit otsustas: pakendi- ja magusamaks jäävad ära, varem plaanitud alkoholiaktsiisi tõusu ei tule

Ministrid käisid ühe kaupa iga poole tunni tagant väljas, et hinge tõmmata. Kell 18:00 tuli mõisauksest välja tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, kes teatas, et on oodata häid uudiseid. See sai tähendada vaid üht - koalitsioonierakondade juhid võivad täna kokkuleppele saada.

Tund hiljem ei tundunud olukord nii roosiline. «Üle koera on astutud, nüüd on vaja veel üle koerasaba astuda,» ütles Ossinovski. Iga tunniga muutus kevadpäikeseline õhtu külmemaks, kuni veidi enne kella kaheksat teatati, et valitsusjuhtide töö on tehtud. Kui varasemalt räägiti ajakirjanduses, et tulevad pingelised läbirääkimised, siis Helir-Valdor Seeder sõnas, et on olnud ka pingelisemaid.

Valitsuse ja koalitsioonierakondade esindajad otsustasid, et pakendi- ja magusamaks jäävad ära. Samuti loobub valitsus varem plaanitud alkoholiaktsiisi tõusudest. Tasuta ühistranspordi osas kokkuleppele ei jõutud.

Peaminister Jüri Ratas kirjutas oma Facebooki lehel, et koalitsiooni ühine eesmärk on arendada Eestis elu nii, et Eestis sünniks rohkem lapsi, majanduskasv jõuaks iga inimeseni ning tagatud oleks kõigi turvatunne ja julgeolek.

Seetõttu toetab valitsusliit päästjate, politseinike, õpetajate, kõrgharidusega kultuuritöötajate ja sotsiaaltöötajate palgafondi kasvu ning rahastab senisest suuremas mahus e-riigi töökindlust. Eesti kaitsekulud püsivad üle 2 protsendi SKP-st.