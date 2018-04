Marju Lauristin aprillipleenumit meenutades: riigi võib kerge südamega noortele üle anda

Arutelupäeva avanud riigikogu esimees Eiki Nestor avaldas heameelt, et Eesti rahvas ei pidanud kinni ühest oma kunagisest lubadusest ega hakanud sööma kartulikoori.

«Kuna inimesed keeldusid kartulikoori söömast, siis ongi see vabadus olnud Eestile edukas,» ütles oma tervituskõnes Nestor, kelle sõnul on tänapäeval toimuvad vaidlused Rail Balticu, metsade raiemahu, maksude ja kõige muu üle normaalne osa vabadusest.

«Meie riik ei ole veel siiski valmis,» ütles professor Marju Lauristin ja lisas, et kunagised riigi ülesehitajad võivad riigi kerge südamega üle anda noortele, kes tööd jätkavad.

Helilooja ja dirigent Rasmus Puur ütles riigist rääkides, et väikesel riigil on lihtsam olla kunstiteos kui suurel. Puuri sõnul eeldab riik taastootmist – sarnaselt muusikale, kunstile ja loodusele.

Arutelupäeva noorim esineja, 17-aastane löökpillimängija Tanel-Eiko Novikov ütles oma lõpusõnades, et kui me kuulame üksteist, õpime üksteise vigadest ja õpime üksteist austama, siis on meie riigi tulevik heades kätes.