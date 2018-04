Keeleinspektsiooni kannatus katkes: Maxima Eesti suhtes rakendati sunniraha

Haabersti Maxima XXX kaupluses on 123 töötajat, neist 66-le on Keeleinspektsioon teinud ettekirjutuse sooritada eesti keele eksam, ühele töötajale ettekirjutuse täiendada eesti keele oskust, seitsmele töötajale on tehtud ka sunniraha hoiatus. Ettekirjutuste täitmise järelkontroll toimub järgmise aasta jaanuaris, teatas Keeleinspektsioon.

Arvestades seda, et Keeleinspektsioonile on ajavahemikus september 2017 kuni märts 2018 Maxima kaupluste töötajate olematu eesti keele oskuse ja väga kehva teeninduskultuuri peale kokku 26 kaebust ning kontrollitud on 213 töötaja keeleoskust, neist 199-le on tehtud ettekirjutus, otsustas Keeleinspektsioon rakendada Maxima Eesti OÜ suhtes sunniraha.