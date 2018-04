Vene ujuvtuumajaam Soome lahel tavapärast laevaliiklust oluliselt ei mõjuta

«Kuna tegemist on piiratud manööverdamisvõimega laevaga, siis teised laevad peavad talle teed andma, aga lisaks sellega on meie ülesanne informeerida laevu sellisest piiratud manööverdamisvõimega laevast,» selgitas Veeteede Ameti laevaliikluse korraldamise osakonna juhataja Are Piel ERRi «Aktuaalsele kaamerale» .

Keskkonnaameti nõunik Teet Koitjärv selgitas «Aktuaalsele kaamerale» antud intervjuus, et Venemaa on kinnitanud, et alusel tuumakütust ei ole ning pole ka muid märke, et see tõele ei vastaks.