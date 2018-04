Narva Eesti kultuurikeskuseks! Aga kelle jaoks?

Station Narva tooks kasu linna ettevõtlusele

Lisaks Vaba Lavale ja Bazarile on sel aastal kümnendat sünnipäeva tähistanud Tallinn Music Week (TMW) sügisel korraldamas Narvas uut muusikafestivali, nimega Station Narva. TMW peakorraldaja Helen Sildna on võtnud enda südameasjaks, koos oma kümneliikmelise Narva tiimiga, tõmmata Narva kultuur käima, samuti toetab Sildna seda, et Narvast kultuuripealinn saaks.

«Narva on väga sümboolne ja oluline koht Eesti jaoks ja me arvame, et läbi loova mõtlemise saab Narva linna teistmoodi käima tõmmata, kuna seal on inimestel rohkem motivatsiooni ja julgust asju teha,» rääkis Sildna TMW ajal Õhtulehele.

Narva linna peaarhitekti ja Station Narva korraldaja Ivan Sergejevi sõnul võiks linnas toimuda palju erinevaid üritusi, mis on suunatud erinevatele huvigruppidele ja sihtrühmadele.

«Narva on suur linn, aga siin toimub suhteliselt vähe,» nendib ta. «Miks festivali teha – aga why not? Väga tore oleks, kui oleks festival!» rõõmustab ta.

Sergejevi sõnul võiks Station Narva kui rahvusvaheline festival Narva tuua rahvusvahelisi tegijaid ja kuulajaid. Narva soovitakse tuua kasvulava bände Venemaalt, andes sellega neile võimaluse astuda Euroopa kuulajaskonna ette.

«Narva on sajandeid olnud piirilinn, kus ongi toimunud kultuuride vahetus. Tahame siduda tänapäevase Narva selle Narvaga, mis on olnud. Me oleme harjunud mõtlema Narvast kui postnõukogude linnast, aga tegelikult on see linn ju üsna rikkalik, Rootsi- , Saksa- ja Taani-aegse ajalooga. Seda peaks meelde tuletama inimestele, et tegelikult on Narva väga rahvusvaheline ja erinevate kultuuride sõlmpunkt,» selgitab ta.

Kuidas on lugu aga kohaliku kogukonnaga? Rahvusvaheline festival võib Narva tuua palju välisturiste ja huvilisi teistest Eesti linnadest, kuid kohaliku kogukonna võib asi külmaks jätta. Sergejev tunnistab, et enne festivali korraldamise idee väljakäimist kohaliku kogukonnaga nõu ei peetud.

«Kohaliku kogukonnaga on niiviisi, et ega me ei ole mingit rahvaküsitlust teinud, ega küsinud, et «Kuulge, kas meil oleks ühte festivali vaja?». See ei olnud niimoodi, et tegime referendumi, sellest tuli vastuseks jah, ja siis teeme festivali. Nii need asjad ka päris ei käi,» möönab ta, lisades aga, et tema arvates on kohaliku kogukonna suhtumine ideesse on olnud väga positiivne.

Sergejev selgitab, et festival toob palju kasu ka Narva ettevõtlusele, viidates kultuuriministeeriumi uuringule, milles leiti, et iga euro, mis on investeeritud kultuurisündmustesse, toob tagasi neli eurot.