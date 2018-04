Miks peab pärast kiiruseületamist politseinikule oma töökoha ütlema?

Tartu patrullitalituse juht Alvar Pähkel selgitas, et töökohta küsitakse protokolli täitmisel iga menetlusaluse käest. «Saadud info kantakse protokolli menetlusaluse isiku ütluste järele ning ta kinnitab sündmuskohal nende sõnade tõesust protokollile antud allkirjaga,» kirjeldas ta.

«PPA on teinud korduvalt ettepanekuid väärteomenetluse seadustiku muutmiseks, et töökoha infoväli protokollilt eemaldataks, sest selline infoväli on ajale jalgu jäänud ning lisaks tähendab politseinikele protokolli vormistamisel täiendavat ajakulu. Muudatusettepanekuga pole seni arvestatud,» ütles Pähkel.