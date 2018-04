Galerii: Europoli tegevdirektor allkirjastas Tallinnas oma töölepingu

Pärkna loodab, et töine kohtumine on hea algus senisest veelgi produktiivsemale koostööle Europoli ja haldusnõukogu vahel. «Meie jaoks on koostöö ja sünergia liikmesriikide ning Europoli vahel vajalikud selleks, et saaksime ühiselt turvalisema Euroopa nimel töötada. Olemasoleva info operatiivne vahetus ja Europoli analüütilise toe valmidus on rahvusvahelise kuritegevuse vastu võitlemisel väga tähtsal kohal.»

Europoli tegevdirektor De Bolle ütles, et tal on au ja privileeg võtta vastu Europoli tegevdirektori ametikoht: «Ma tean, et tegemist on märkimisväärse kohustusega, aga olen valmis koostöös Europoli Haldusnõukoguga edasi liikuma. Minu jaoks on oluline, et Europol jätkaks liikmesriikide toetamist ja Euroopa kodanike abistamist.»