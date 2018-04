Fentanüül on turul tagasi, üledooside arv jätkuvalt kasvab

Tervise Arengu Instituudi (TAI) möödunud aasta statistikast nähtub, et kuigi narkosurmade arv on tunamulluse tulemusega praktiliselt sama, on näiteks Tallinnas üledoosidega seotud kiirabiväljakutsete hulk jätkuvalt suures tõusus. Võrreldes eelmist aastat 2016. aastaga, siis on väljakutseid ligi 300 võrra rohkem.

TAI nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja Aljona Kurbatova sõnul on see tingitud peamiselt uute ja kangemate ainete debüüdist Eesti narkoturul. Konkreetse näitena tõi Kurbatova ülikange fentanüüli analoogi karfentanüüli, mis on oma olemuselt fentanüülist tuhandeid kordi kangem, algselt elevantide uinutamiseks kasutatud aine. «Fentanüüli sisse segati neid kangemaid analooge ja inimene lihtsalt ei teadnud ega osanud seda doseerida, sest oli harjunud kindla kogusega, mis nüüd oli palju kangem,» rääkis Kurbatova.

Ehkki Kurbatova hindab politsei ja prokuratuuri head tööd, mis viis aasta lõpus aine kättesaadavuse järsu languseni, ei tee ta saladust, et fentanüül on siiski vaikselt turule tagasi jõudmas. «Kättesaadavus ei ole täna veel sama hea kui aasta tagasi, ta on paljude jaoks ka hetkel kallim, kuid me näeme, et ta on turul siiski olemas,» ütles Kurbatova. Samas kinnitas juhataja, et eelmise aasta lõpus langesid kehva kättesaadavuse tõttu siiski üledoosid ja surmad, mis veel statistikas ei kajastu. «Kättesaadavuse vähenemine viis teatud määral üledoosidest tingitud surmade arvu languseni, sest fentanüüli asendamiseks tarvitati teisi aineid, mis pole nii tugevatoimelised,» rääkis ta.

Süstitakse mis kätte juhtub

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Rait Pikaro sõnul näitasid eelmise aasta kolm viimast kuud selget langustrendi, sest fentanüüli kättesaadavus tänavatel oli väga raskendatud. Samas ei toonud see tema sõnul kaasa sõltlaste suuremat pöördumist ravile vaid pigem hakati tarvitama kõikvõimalikke teisi narkootilisi aineid, mida oli võimalik kätte saada ning see võib olla üks põhjustest, miks üledooside väljakutsetes on näha uuesti tõusu. «Toon näite – mõni nädal tagasi tuvastas ekspertiis ühe Tallinnas üledoosi surnud 30-ndates mehe kehast segu erinevatest ainetest nagu amfetamiin, metaamfetamiin, kokaiin, metadoon, klonasepaam, amitriptyline ja nortriptüliin - see tähendab, et olukorras, kus fentanüül on otsas, tarvitatakse ükskõik mida muud,» rääkis Pikaro.

Samas ei nõustu Pikaro väitega nagu oleks turuolukord tänavatel täielikult taastumas. «Narkopolitsei pingutab selle nimel, et tõkestada keelatud ainete müüki ja kättesaadavust, seda eriti alaealistele. Oleme siin oluliselt paremas olukorras kui paljud teised Euroopa riigid, sest keelatud ainete kättesaadavus ei ole nii kiire ja lihtne kui mujal,» sõnas ta.