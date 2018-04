Raudteejuht lõi altkäemaksu laiaks, enne kui kaitsepolitsei ta kinni nabis

Avalikkusele suuremalt jaolt tundmatu 53-aastane Fedorenko tõusis rambivalgusse mullu 15. detsembril. Just siis otsisid kaitsepolitsei töötajad läbi Fedorenko tööruumid Eesti Raudtee peamajas Tallinnas Toompuiesteel ja võtsid kinni nii tema, väidetava altkäemaksuandja Sergei Balõbini kui ka kaks altkäemaksu vahendamises kahtlustatavat.

Fedorenko töökohalt leiti tol päeval 2830 eurot altkäemaksuna saadud sularaha. Õige pea selgus, et see polnud kaugeltki kõik. Uurijad tegid kohtueelse menetluse käigus kindlaks, et Fedorenko oli tahtlike süütegudega saanud kokku 171 902 euro ulatuses vara, millest 135 252 eurot jõudis ta ära tarvitada. Tegu oli sularahaga. Kinnipidamise ajal leiti raudteejuhi valdusest veel üle 33 000 euro, mis konfiskeeriti.