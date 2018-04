Erik Terk: Rail Balticu pooldajad räägivad ühte torusse ja vastased teise, aga dialoogi ei teki

Majandusteadlane Erik Terk tõdes, et praegu on suuri projekte, mille suhtes on tal kahtlusi. «Aga kui ma kuulen oponente, kes ütlevad, et see kõik on jama, peaaegu Eestimaa mahamüümine, et mingi Põhjakonn tuleb ja tallab kõik maha, absoluutselt 19. sajandi tehnoloogia ja muid selliseid argumente, siis ma arvan, et ma pole ainuke, kes ütleb, et minu soov opositsiooni toetada kolksuga langeb,» rääkis ta.