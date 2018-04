«Kellele ma olen ettepaneku teinud? See tegevus algas minu jaoks laupäeva õhtul, kui mind informeeriti, ja täna on neljapäev. Samas olen ka öelnud, et lähinädalatel saab Eesti uue riigihaldusministri, töötan sellega,» lisas Ratas.

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi ütles BNSile, et erakonnas on mitmeid tugevaid omavalitsuskogemuse ja -teadmistega kandidaate, kes on väga hinnatud eksperdid ja juhid ning sobivad ministriametisse. «Seejuures pole aga välistatud ka kandidaat väljaspool erakonda,» märkis Hanimägi ja lisas, et peaminister Jüri Ratas esitab oma ettepaneku Keskerakonna juhatusele arutamiseks tõenäoliselt lähinädalatel.