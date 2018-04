Pettai: kohtulahendist tulenev nõue ei saa Keskerakonnale üllatusena tulla

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb nimetas absurdseks ning erakonna mainet teadlikult kahjustavaks reklaamiärimehe Pettai väiteid, et ta on aastatel 2009-2015 jätnud esitamata 1,24 miljoni euro eest arveid.

Korb rõhutas, et võib olla täiesti kindel, et Pettai pole Eesti suurim heategija, kes jättis rahumeeli rohkem kui miljon eurot kasseerimata ning avastas selle pea kümme aastat hiljem. «Keskerakond on Pettaile maksnud kõik esitatud arved. Jutt esitamata arvetest aastaid hiljem kuulub ulmevaldkonda, mida oleme kahtlemata valmis kohtus arutama,» kinnitas Korb.

Korbi hinnangul püüab Pettai erakondade rahastamise järelevalve komisjoni kasutades rikastuda ning Keskerakonnalt raha välja pressida. Ta lisas, et erakond on ka ise aktiivselt uurimas, mille eest ja kui palju on erakond reklaamide eest maksnud ning kas selle eest on lubatud teenust saadud.

Pettai vastas Korbile, et tema nõue Keskerakonna vastu tuleneb arbitraažikohtu otsusest, mille kohaselt jäi teatud osa garantiikirjadega tagatud nõuetest rahuldamata. «See kohtulahend on Keskerakonnale hästi teada ja ka kõik asjaolud täiesti selged. Seega on Keskerakonna poolt vale väita, et antud nõue tuleb neile üllatusena,» sõnas Keskerakonna eksliidri Edgar Savisaare kunagiste valimisreklaamide autor Pettai.

Pettai märkis, et rahuldamata jäänud nõude osas selgitas arbitraažikohus oma otsuses, kuidas seda nõuet on võimalik maksma panna tavakohtus. «Ka see asjaolu on Keskerakonnale väga hästi teada,» sõnas Pettai.

«Mina ei pöördunud ERJK poole, vaid ERJK pöördus minu poole, küsides kirjalikus järelepärimises infot rahuldamata jäänud nõude osas. Selle info ma oma vastustes ka andsin,» ütles Pettai.

Pettaid nimetas pahatahtlikuks Keskerakonna püüdu luua muljet, nagu kasutaks ta «ERJK-d rikastumise ja erakonnalt raha välja pressimise eesmärgil».

«Arbitraažikohtu otsus kinnitas, et Keskerakonnal on kohustusi, mida ei ole ametlikus aruandluses kajastatud. Selle varjamiseks on Keskerakond võtnud positsiooni, et justkui oleks miljonitesse ulatuvate reklaamikampaaniate rahastamine olnud minu isiklik asi,» kirjutas Pettai.

Pettai märkis, et tema ja Keskerakonna koostöös on olnud mitmeid episoode, mille üle «ma ei saa kuidagi uhkust tunda».