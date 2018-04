Hiiumaa sotsiaalkeskuse esimese etapi tööd said rahastuse

«Mul on hea meel, et aastatepikkune töö sotsiaalkeskuse rajamiseks Kärdlasse on saanud olulise sammu edasi,» ütles Hiiumaa vallavanem Reili Rand, kuid lisas, et selle uudise valguses ei saa aga töö otsa ning tuleb jätkata põhihoone kontseptsiooni ülevaatamise ja rahastusallikate leidmisega.