Võrumaal jäi koolilapsi vedanud liinibuss riigiteel mülkasse kinni

Maanteeameti sõnul on Eestis kokku 4600 kilomeetrit kruusateid, millega võibki kevaditi tekkida kandevõime probleeme ja just nii juhtus täna hommikul Võrumaal, kus õpilasi vedanud liinibuss jäi teele kinni, lapsed jäid kooli hiljaks ja päästeamet pidi tulema bussi välja tõmbama.



Roolis olnud Go Busi bussijuht Rein Tuul ütles, et reisijatele mingit ohtu ei olnud, kuid sõiduki võib niimoodi küll ära lõhkuda. «Tee oli nii halvas seisukorras, et lihtsalt ühel hetkel buss ei liikunud, jäime tee peale sisse, riigimaanteel,» rääkis ta. Go Busi Põlva regiooni esindaja Elvo Musting ütles, et sellele teelõigule ta bussi enam saata ei saa, sest tee on läbimatu. Bussipeatusesse proovitakse jõuda ümbersõiduga, mis tähendab hilinemist.



Maanteeamet tunnistab, et riigimaanteede eest vastutavad nemad ja probleemsetes kohtades proovitakse ka operatiivselt reageerida - vahetult pärast intsidenti jõudis kohale ka teehooldusfirma.