Fox andis alla: Baltimaades näidatavaid saateid tõlkides ei pea järgima Venemaa nõudmisi

Korraldus võeti tagasi kolmapäeva õhtul, enne kui tõlkijad jõudsid juhtnööre järgima hakata, ütles tõlketeenuste pakkuja SDI Media Läti juht Igors Djačenko.

TV3 ei saatnud juhiseid tõlkijatele, lisas ta.

SDI Media ei ole ainus firma, kes Foxi saateid tõlgib, nii et Djačenko sõnul on võimalik, et mõni tõlkefirma siiski lähtub Venemaa näpunäidetest.

LETA teatas kolmapäeval, et Fox TV originaalsisu tõlgitakse Balti riikide vaatajatele Venemaal välja töötatud juhiste alusel, need aga nõuavad Vene tsensorite silmis tundlikuks peetavate teemade mahendamist. Tõlkijatele saadetud Foxi kirjas öeldakse, et Foxi saated jõuavad Baltimaadesse Venemaa kaudu, mistõttu peavad nende subtiitrid vastama Venemaa seadustele.

Läti Riiklik Elektroonilise Massimeedia Nõukogu (NEPLP) on saanud vaatajalt kaebuse, et mõne Foxi saate tõlge on puudulik. Tõlkejuhistest kuuleb nõukogu oma sõnul esmakordselt.

NEPLP pressiesindaja Kalvis Gavars seletas LETA-le, et Fox allub Hispaania jurisdiktsioonile, mistõttu lepivad saadete tõlkimises kokku programmide õiguste omanik ja tõlkijad.

Foxi programmide tõlkijad on saanud kirja, milles neil kästakse juhinduda Vene subtitreerimisjuhistest. Nii tuleb pehmendada õnnetustest, homosuhetest, narkootikumidest, äärmuslastest ja enesetappudest rääkivate, aga ka Vene-vastase propagandana tajutavate saadete sisu.