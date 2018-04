IRLi naiskogu uus juht: sooliste erinevuste allasurumine on uus äraspidine ahistamine

«Me ei nõua taga jäiku soorolle ega soovi nende pealesurumist, kuid ka mitte nende sihipärast hävitamist. Sooliste erinevuste varjamine ning allasurumine on uus, äraspidine ahistamine ja meie seda ei toeta. Igaühele jäägu vabadus end teostada sobival ja meelepärasel elualal, ent kui mõni eluala selle juures kujuneb inimeste endi vaba tahte väljendusena valdavalt «naiselikuks» ja teine valdavalt «mehelikuks», siis ei või seda hakata murdma vägivaldsete sookvootidega. Oluline on, et inimesed saaksid olla oma valikutes võimalikult vabad. Selle juures peame meeles, et meeste ja naiste roll laste saamisel ning kasvatamisel jääb alati mõnevõrra erinevaks ning ütleme keerutamata välja: meie peame lugu meestest, kes oskavad olla head abikaasad ja isad, ning naistest, kes oskavad olla head abikaasad ja emad,» selgitas Solman.