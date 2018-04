EKRE trügib kahe suure mängumaale

Postimehe ja BNSi tellitud värskest Kantar Emori uuringust selgub, et sisevõitlusele vaatamata on kõige rohkem toetajaid Reformierakonnal, kelle toetus on märtsiga võrreldes siiski kukkunud 34 protsendilt 30le. Emori uuringujuht Aivar Voog sõnas, et ilmselt on oravapartei praeguste toetajate hulgas üsna suur hulk neid, kelle valik on juhuslik.