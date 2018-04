Nägemispuudega ajakirjanik Jakob Rosin tundis ennast teel Helsingisse alandatult

«Ma ei ütle muud midagi, kui et Tallink ja Tallinna sadam sundisid mind täna jälle istuma ratastooli, et laevale pääseda,» seisis postituses. Rosin sõnas, et pole ammu alandusest ja piinlikkusest nii palju punastanud.

Samas postituses kirjutas Rosin, et Helsingi poolel tuldi toolita vastu. «Palun end ka taksoni saata. Saatja nõustub. Terminali ees selgub, et järjekord on 45 minutit pikk. Saatja pakub ise välja, et jalutame teise terminali (ca 800 m) juurde, äkki on seal lühem. Ongi. Vabandan ette ja taha, et tema aega nii palju seepärast kulus. Sain taksosse,» kirjeldas Rosin sündmuste käiku.