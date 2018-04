Galerii: Austraalia avas Tallinnas pop-up saatkonna

«Eesti ja Austraalia on head sõbrad ja partnerid, kes jagavad ühiseid väärtusi. Mul on äärmiselt hea meel, et Austraalia on otsustanud avada esimese niinimetatud pop-up saatkonna just Tallinnas,» sõnas välisminister Sven Mikser. «See samm viib meie niigi konstruktiivse koostöö uuele tasandile. Eesti innovaatiline keskkond ja e-riigi areng kindlasti mõjutasid Austraalia otsust,» ütles ta.