«Siit on puudu mõned diivanid, lauad, toolid,» osutab raamatukogu direktor Martin Hallik teise korruse lugemissaalis. See avataksegi sel kolmapäeval külastajatele esimesena.

Teise korruse lugemissaal on maha lõhutud töötajate ruumide arvel avarust juurde saanud. Ka on seal rohkem rühmatöö ruume, kokku 86 istekohaga. «Kogu ülikooli õpetamise sisu on liikumas sinna, et rohkem on grupitööd,» sõnas Hallik, et raamatukogu peab selle kontseptsiooniga kaasas käima.