Video: ohtliku möödasõidu teinud Eesti veok pääses Norras napilt avariist

Ettevõtte juhataja Marko Novik kinnitas Postimehele, et ta on juhtunust teadlik ja tal on olemas autojuhi seletuskiri. «Kunagi pole nii kiire, et sellist möödasõitu teha,» ütles Novik. «Meil kõigil on kodus pere ja nii ka antud autojuhil, kes kahetseb juhtunut ja on ise juhunust väga häiritud,» lisas ta. Novik ütles, et on teema tõstatanud ka autojuhtide foorumis.