Saarte Hääl: nelja aasta eest varastatud haruldane ratas leiti üles

«See oli juhuste kokkulangemine,» ütles Mihkel Koppel Saarte Häälele, kui sai Kuressaare politseijaoskonnast kätte ratta, mis on olnud nende peres juba neli põlve.

2014. aastal Kuressaares maja keldrist kaduma läinud ratas ilmus välja linna teises servas, ühes õues. Selle leidis Mihkel Koppeli isa Jüri, kes oli geodeedina palutud üht objekti mõõdistama. Politsei on algatanud juhtumi kohta uurimise.

Tegemist on 1930-ndatel hiidlasest rattameistri Alfred Hausbergi valmistatud sõiduriistaga. Ratas tuli peresse vanavanaisa kaudu. Saksa okupatsiooni ajal korjati jalgrattad ja raadiod küla pealt kokku.

Ärakorjatud jalgrattad olid kuhjatud Muhu maalinna juurde karjamaale. Vanavanaisa oli Koppeli sõnul otsustanud, et tema toob igal juhul oma ratta tagasi. Leidiski ratta üles ja tõi koju. Koppel rääkis, et taganevad sakslased tahtnud rattad kõlbmatuks teha ja sõitnud neist sõjatehnikaga üle. Ka Koppeli punasel on sellest mälestuseks korralik mõlk peal.