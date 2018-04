Eesti rahvusloomaks sai kiire lõppmängu järel valitud hunt. Eestluse kultusmõtestaja Valdur Mikita on hundi kohta kirjutanud: «Hunt on olnud meie raba- ja metsamaastike valitseja sadu ja tuhandeid aastaid, samavõrra oluliseks on ta tõusnud ka meie esivanemate keele- ja meeleruumis.»