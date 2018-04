Kanadas suri EELK peapiiskop emeeritus Andres Taul

«Iga inimene jätab oma eluteele jälgi. Need jäljed on erineva suuruse, sügavuse ja kujuga. Andres Tauli teel on sügavad ja selged jäljed, mis näitavad, et nende omanik oli alati teadlik, kuhu on teel, järgides Kristust,» ütles peapiiskop Urmas Viilma. «Vaimuliku ja hingekarjasena oli Andres Taul paljude jaoks teelesaatjaks, raskustes ja ohtudes toetajaks ning õige suuna näitajaks.»