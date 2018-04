EELK kirikukogu toetas avaldust abielu määratlus põhiseadusesse lisada

Kirikukogul hääletas avalduse poolt 39 osalenut, viis oli vastu ja neli jäid erapooletuks, teatas ERRi uudisteportaal. Otsuse seletuskirjas on välja toodud, et praegusel ajal on perekond rünnaku all: ühelt poolt ohustab seda vääritimõistetud vabaduse kuritarvitamine, teisalt soovitakse avalikult sõlmitud abielu defineerida ümber, nii et see tähistaks ka muid liite peale ühe mehe ja ühe naise vahelise ühenduse.



«See ei ole surveavaldus, see on pigem meelsus meie enese jaoks, et me teame, kus me oleme, et oleme endiselt samadel alustel, millel EELK on olnud ja see tänane hääletus annab kindluse tunde,» kommenteeris peapiiskop Urmas Viilma. Viilma ütles eelmisel nädalal ERRile, et tegemist on toetusavaldusega, kuid kirik ise riigikogule ettepanekut põhiseadust muuta ei tee.